In coda alla chiacchierata con i colleghi di DAZN, Alessandro Bastoni ha indicato i due attaccanti che ha 'sofferto' di più nella sua giovane carriera, compagni e avversari: "Nell'Inter scelgo Lautaro, diamogli fiducia, dai - le parole del difensore mancino di Inzaghi -. Da quando gioco in Serie A quello che mi ha messo più in difficoltà è stato Dzeko: quando era alla Roma sembrava giocasse al parco coi bambini".