Alessandro Bastoni ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko subito contro la Lazio all'Olimpico: "Sconfitta strana perché fino al gol di Luis Alberto avevamo la sensazione di poterla vincere. Dobbiamo analizzare gli errori e ripartire mentalmente per affrontare al meglio questo campionato spezzettato. Sicuramente è fondamentale difendere tutti insieme come abbiamo fatto l'anno scorso tenendo la porta inviolata per molte partite. Siamo fiduciosi del nostro lavoro: ora occorre stare tranquilli mentalmente e ci rifaremo".