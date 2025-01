Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni analizza così il 3-0 di stasera contro il Monaco che vale l’accesso tra le prime otto della nuova Champions League: “C’è grande soddisfazione perché abbiamo visto che squadre sono finite sotto di noi, squadre con rose importanti e grandissima qualità. Siamo felici per la classifica finale, non arrivare tra le prime otto voleva dire fare altre due partite in un calendario che è già fitto e noi volevamo assolutamente evitarlo. Siamo felici di esserci riusciti, stasera è stata una bella partita”.

È un buon momento per voi.

“Sì è vero. Dopo un inizio di stagione un po’ complicato siamo riusciti a resettare, alla fine siamo riusciti a raggiungere tutti i nostri obiettivi e siamo felici. Adesso guardiamo avanti, pensiamo al derby”.