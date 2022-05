L'esperienza di Sebastiano Esposito al Basilea è stata contraddistinta da alcuni episodi piuttosto aspri, che lo hanno visto a volte finire nell'occhio del ciclone, criticato anche dagli stessi compagni. Intervistato dell'emittente TeleBasel, il centrocampista rossoblu Fabien Frei, pur non citandolo apertamente, mette all'angolo il giovane di scuola Inter criticandone l'atteggiamento tenuto in stagione: "Ci sono ragioni per cui giochi al Basilea e non all'Inter... Se un giocatore non lo capisce nemmeno dopo un anno, io da leader non posso aiutarlo. Una volta sono stato in prestito al San Gallo, quindi per me era molto importante fare bene perché il mio desiderio era quello di tornare al Basilea. Questo è qualcosa che devi imparare: se giochi qui al Basilea, non è una brutta cosa. Però, poi, arriva il momento in cui devi farti il culo, lavorare e imparare. Altrimenti un allenatore o un compagno di squadra può dire tutto quello che vuole: se non ascolti, non migliorerai".