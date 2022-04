In attesa dei posticipi di domani, con il Napoli impegnato con la Roma, l’Inter è tornata a dire la sua su uno scudetto che non sembra ancora avere padroni. A parlare della 'rinascita' nerazzurra all'indomani di un periodo non esattamente idilliaco è Andrea Barzagli dopo il 3-1 dei campioni d'Italia in casa dello Spezia: "La vittoria con la Juventus ha ridato voglia ai nerazzurri, si nota dai movimenti come quello di D’Ambrosio che cerca l'area per servire Brozovic. Tutti quanti si caricano della responsabilità della giocata" ha detto l'ex bianconero a DAZN, dove ha anche incensato Ivan Perisic, sempre più fondamentale: "Ivan andò al Bayern perché all'epoca di Conte quasi non gli piaceva il ruolo da esterno di centrocampo. Poi però è tornato e con l'impegno che tutti abbiamo visto è diventato determinante".