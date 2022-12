Non sono bastati i quasi 50mila presenti sugli spalti del San Nicola al Bari per fermare il Genoa, che ieri si è imposto per 2-1 nel big match del Boxing Day della Serie B. Una vittoria blindata dal portiere rossoblu Josep Martinez che nei secondi finali è riuscito con un colpo di reni clamoroso a dire no al colpo di testa a botta sicura di Eddie Salcedo. E proprio per questa grandissima occasione divorata dal ragazzo di scuola Inter sono i maggiori rimpianti del tecnico dei Galletti Michele Mignani nel dopopartita: "Gli episodi sono sempre determinanti. Il primo tempo la squadra ha speso molto, ha cercato di andare in pressione sul palleggio del Genoa. A tratti siamo ripartiti anche bene, creando anche quell'occasione con Benedetti sul finire del primo tempo.