Quattro reti in sole undici presenze da gennaio, quando è arrivato al Bari in prestito dall'Inter dopo l'esperienza non felice all'Anderlecht. Pur vivendo qualche fase di oblio tra panchine e spazio ridotto, Sebastiano Esposito ha dato indubbiamente una mano di rilievo alla formazione biancorossa nella corsa per i piazzamenti playoff, con l'esplosione nell'ultimo mese: sempre titolare dal match di Pisa, due reti pesanti di cui l'ultima d'autore venerdì sera contro il Genoa, per una media di un gol ogni 151 minuti in campo. In tutto con l’aggiunta di due assist contro Reggina e Genoa.