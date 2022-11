Ospite al programma 'On The Pitch' di Milan TV, Franco Baresi risponde a proposito della stracittadina di Milano, gara che la leggenda dei rossoneri ammette di vivere particolarmente: "Sentivo i derby, non erano partite come le altre. Sentivamo e volevamo battere l’Inter in quegli anni lì. Quando affronti l’Inter ti carichi, io lo sentivo ancora di più. Ricordo questa il derby del novembre 1989.