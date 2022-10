Barella ballerino, come lo ha definito la UEFA ieri sera a margine della gran prestazione dell'Inter in casa del Barcellona. Il centrocampista sardo è stato nominato miglior giocatore della partita. Gli osservatori tecnici hanno dichiarato: "Ha lavorato sodo, dinamico e ha mostrato buone capacità tecniche e tattiche, con un grande gol per l'1-1" si legge sul sito ufficiale dell'UEFA.