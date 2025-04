È Niccolò Barella il giocatore che si presenta in conferenza stampa dopo la partita tra Bologna e Inter. Questo il suo commento nelle parole riportate da FcInterNews.it attraverso il suo inviato al Dall’Ara:

A caldo avete fatto fatica ad accettare la sconfitta, ora cosa pensi di questo risultato a mente fredda?

"Fa male. Dal campo ho visto una partita in equilibrio, però non possiamo permetterci di prendere gol 7 contro 3. Penso però che abbiamo lottato tanto per essere lì in tre competizioni e dobbiamo godercelo. Dobbiamo stare tranquilli, è ancora lunga".

Che armi servono da qui alla fine?

"L'Inter sente di essere forte. A volte in campionato abbiamo sbagliato, lasciando punti per strada che non fanno mai bene. Il calcio è così, ora dobbiamo lottare su tutti i fronti. Ce lo siamo meritati".

L'Inter ha perso punti molto spesso nel finale, c'è mancanza di lucidità o cosa?

"La stagione è stata dispendiosa agli occhi di tutti. Non ho mai trovato delle scuse da quando gioco a calcio, per me è un fattore ma non una scusa: prendere gol nel finale è un problema da risolvere se no non arriviamo al nostro obiettivo. Il destino però è nelle mani nostre e dell'altra squadra che ci sta portando a giocare un campionato impegnativo. Sarà difficile ma ce lo siamo guadagnati e dobbiamo godercelo".