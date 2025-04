Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella parla così ai microfoni di Inter TV dopo la gara persa per 1-0 in casa del Bologna: “È stata una partita in equilibrio, la gara è stata decisa da un episodio su cui potevamo e dovevamo fare meglio. Ora però dobbiamo ripartire e concentraci sulle prossime gare in Coppa Italia e Champions.

Abbiamo una notte per leccarci le ferite, ora abbiamo una gara che può regalarci una finale e dobbiamo concentrarci su questo. Non sono uno di quelli che parla a caldo, preferisco ragionare a mente fredda perché le cose le vedi nel modo migliore. Da domani analizzeremo la gara e vedremo cosa abbiamo sbagliato”.