Anche ai microfoni di DAZN, Nicolò Barella dice la sua in presentazione del match che andrà in scena tra qualche minuto contro la Cremonese: "Penso che abbiamo preparato bene la partita. Loro meritavano qualcosa in più nelle sconfitte di quest'anno. Sono una squadra ben organizzata e brava in ripartenza, ma siamo preparati bene".