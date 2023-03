Nel corso della conferenza che si è tenuta al 'Círculo Ecuestre', Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha illustrato la strategia che il club adotterà sul mercato la prossima estate, riferendosi soprattutto al reparto di centrocampo che include quel Franck Kessié spesso e volentieri accostato all'Inter: "Abbiamo un buon centrocampo, ci sono molti giocatori in questa posizione e non credo sia essenziale acquistarne qualcun altro - le parole del numero uno dei blaugrana -. Soprattutto perché abbiamo una grande accademia, daremo un'occhiata al settore giovanile, Xavi lo farà sicuramente. In generale - ha chiosato Laporta - sento dire che il Barça non potrà prendere giocatori.