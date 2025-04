Comincerà martedì 22 aprile la vendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio Olimpico Lluís Companys, dove si disputerà Barcellona-Inter, la semifinale d'andata di Champions League. Viste le disponibilità limitate, potranno acquistare i tagliandi al prezzo di 60 euro i tifosi nerazzurri più fedeli, ossia gli abbonati o soci Inter club, secondo le logiche di fidelizzazione esplicitate di seguito:

La mattinata di martedì 22 aprile sarà dedicata agli abbonati:

1. Dalle 10:00 alle 11:00 potranno accedere i soli abbonati alle ultime dieci stagioni consecutive (dalla 2015/16 alla 2024/25);

2. Dalle 11:00 alle 12:00 – in caso di disponibilità residue – la vendita sarà riservata agli ABBONATI PLUS Serie A 24/25, in possesso di abbonamento da almeno tre stagioni consecutive (dalla 2022/23 o precedenti);

3. Dalle 12:00 alle 13:00 – in caso di disponibilità residue – potranno accedere tutti gli abbonati Serie A 24/25.

Per accedere all’acquisto sarà necessario, come di consueto, inserire il numero della tessera Siamo Noi su cui è caricato l’abbonamento alla stagione corrente e la data di nascita.

Nel pomeriggio, invece, la vendita dedicata ai soci Inter Club sarà così suddivisa:

1. Dalle 14:30 alle 15:30 potranno acquistare i soci Inter Club tesserati nelle ultime 10 stagioni consecutive (dalla 2015/16 alla 2024/25);

2. Dalle 15:30 alle 16:30 – in caso di disponibilità residue – potranno accedere i soci Inter Club tesserati da almeno 8 stagioni consecutive;

3. Dalle 16:30 alle 17:30 – in caso di disponibilità residue – la vendita sarà aperta a tutti i soci Inter Club tesserati da almeno 5 stagioni consecutive.

4. Dalle 17:30 alle 18:30 – in caso di disponibilità residue – potranno accedere tutti i soci attivi nella stagione 24/25

In questo caso, sarà richiesto il numero della tessera socio (comprensivo di lettera S/J iniziale) e la data di nascita.

Si ricorda che:

Sarà possibile acquistare un solo biglietto, intestato a sé stessi (abbonato o socio avente diritto all’acquisto).

I tagliandi sono nominativi e non cedibili e saranno consegnati direttamente a Barcellona il giorno della partita.

Sarà negato l’ingresso in caso di non corrispondenza nome/utilizzatore.

Per l'acquisto dei biglietti sarà necessario visitare la pagina trasferte.inter.it