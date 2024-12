Tra i tanti giovani di valore proposti dal Barcellona in questa stagione c'è anche il 21enne centrocampista Marc Casadò, protagonista di un'intervista al Mundo Deportivo nel corso della quale lancia la squadra di Hansi Flick ritenendola in grado di poter vincere ogni competizione: "Lottare per tutto? Penso di sì, voglio pensare in grande. E penso che l'importante sia soprattutto correggere questi errori che ci hanno un po' ucciso in questi ultimi giorni di Lega e sapere cosa stiamo sbagliando per poterlo cambiare".

Ma dire che il Barça può vincere la Champions è utopico? "Quello che sappiamo è che giocheremo ogni partita con grande speranza perché ciò possa accadere".