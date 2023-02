Dopo che la sua posizione è stata decisamente in bilico negli ultimi giorni di mercato, adesso Franck Kessie viene blindato dal tecnico del Barcellona Xavi. Alla vigilia della gara contro il Villarreal, il coach blaugrana fa capire di confidare sull'ivoriano per le sue doti in campo: "Franck è un giocatore molto forte fisicamente, che può essere importante per le prossime partite. Vince molti duelli, sa arrivare in area; ho molta fiducia in lui".