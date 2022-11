"Al Barcellona abbiamo un'ottima squadra, però devo ammettere che in Champions League ci è mancato qualcosa e, infatti, non ci siamo qualificati per gli ottavi di finale". Così Jordi Alba, laterale sinistro del club catalano arrivato terzo nello stesso girone dell'Inter. "Non andare avanti in coppa è stato un gran peccato, ma ora dobbiamo assolutamente concentrarci sugli altri obiettivi che ci restano da centrare, a partire dalla Liga", ha spiegato Jordi Alba ad AS.