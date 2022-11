Dopo il girone di ferro in Champions League con Bayern Monaco e Inter, il Barcellona è atteso ora dall'affascinante sfida contro il Manchester United nel playoff di Europa League. Un avversario che Xavi Hernandez, come ammesso in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l'Osasuna, avrebbe evitato volentieri: "Non stiamo avendo fortuna, ancora una volta ci è capitato l'avversario più difficile che potesse capitarci", le parole del tecnico blaugrana davanti ai giornalisti.