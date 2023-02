Più meriti del Napoli o demeriti delle avversarie per la lotta Scudetto? Marco Ballotta, intervistato dal sito Passionedelcalcio.it, preferisce mettere in evidenza il primo aspetto: "Io vorrei sottolineare i meriti perché vincere non è mai facile. Sinceramente se hai un certo percorso vuol dire che te lo meriti, poi se le altre non rispettano le attese ci può stare. Lo scorso anno il Milan ha vinto lo Scudetto e magari ci si aspettava un’altra annata del genere, ma è anche una squadra abbastanza giovane. Se le cose vanno bene ok, ma se iniziano andare male allora è un altro conto. La gioventù a volte può pagare.