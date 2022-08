Marco Ballotta, ex portiere di Lazio e Inter, intervistato da 1 Station Radio si è espresso sui nerazzurri dopo la sconfitta dell'Olimpico: "Siamo ancora all’inizio, è partita bene nonostante l’ultima sconfitta. Si è rinforzata rispetto all’anno scorso, anche se i primi punti lasciati per strada peseranno nel corso della stagione per la vittoria finale. Forse è la candidata principale a vincere lo Scudetto, attualmente, però, non è la vera Inter”.