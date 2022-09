L'ex portiere Marco Ballotta s'è espresso sulla possibile alternanza tra Onana e Handanovic a difesa della porta nerazzurra: "Ci deve essere, ma come c’è sempre stata tra primo e secondo portiere. Dev’essere presa nella maniera giusta: un titolare e una riserva - ha detto a SerieANews -. Hanno preso Onana per un discorso futuro, però penso che il titolare sarà ancora Handanovic. Poi dopo Inzaghi farà delle scelte, ma non credo possa alternare continuamente”.

La chiave di lettura può essere anche un'altra. Ballotta tenta di spiegarla: “Può essere che Handanovic sia deputato a giocare in campionato, Onana in coppa".