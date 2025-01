Intervistato da DAZN a margine del launch event del tour del trofeo del Mondiale per Club, anche Michael Ballack ha detto la sua sul nuovo torneo che andrà in scena quest'estate negli Stati Uniti: "A dire il vero, nessuno sa cosa possiamo aspettarci. Possiamo aspettarci grandi squadre. Hanno scelto il giusto equilibrio, come una Coppa del Mondo, ma è un nuovo formato e quindi non vedo l'ora di vedere come si presenteranno le squadre".

E chi può essere il capocannoniere del torneo? "Dfficile dirlo. Conosciamo tutte le squadre europee, quindi quei giocatori, per me, sarebbero i favoriti. Abbiamo i migliori giocatori che giocano in Europa, come Kylian Mbappé, Jamal Musiala e Harry Kane. Penso che ci siano molti giocatori che non vediamo l'ora di vedere".