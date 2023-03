Tra i tanti giovani dell'Empoli monitorati dai grandi club italiani c'è anche Tommaso Baldanzi, il centrocampista castigatore dell'Inter nel match di San Siro e dato come oggetto dell'interesse dei nerazzurri. Sul giocatore però ci sono le brame anche del Napoli, anche se, secondo quanto riportato da Il Mattino, bisogna fare i conti con la volontà del presidente del club toscano Fabrizio Corsi: I toscani hanno alzato un muro per Baldanzi con l'intento di tenerlo ancora un anno, quindi il no a Cristiano Giuntoli per ora è dettato da ragioni di prospettivo.