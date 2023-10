Intervenuto al Magazine della Lega Serie A, Tommaso Baldanzi, gioiellino dell'Empoli, nel mirino dell'Inter, ha parlato del suo gol segnato proprio ai nerazzurri lo scorso anno: "Il gol a San Siro dello scorso anno penso sia stato uno dei sogni più belli, una notte bellissima anche perché poi siamo riusciti a raggiungere la vittoria in un campo molto difficile. È stata una notte per me indimenticabile".

Sull'Empoli:

"Ci tengo molto alla squadra, ai miei compagni voglio bene. L’anno scorso abbiamo fatto un percorso di squadra incredibile, siamo stati un gruppo bellissimo e spero che si possa replicare anche quest’anno. Come legame di gruppo ci siamo poi ovviamente dobbiamo trasportare il tutto in campo".

Sul futuro:

"Spero di arrivare il più in alto possibile, ovviamente dipenderà dal corso degli anni prossimi. Ci metto tutto me stesso nel lavoro quotidiano per arrivare a certi obiettivi futuri".