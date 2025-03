Parlando ai microfoni dell'agenzia LaPresse, Salvatore Bagni ha fatto i suoi complimenti all'Inter per la vittoria di Bergamo: "L'Inter ha giocato bene ed è in ripresa. Quella delle ultime quattro partite non era un'Inter all'altezza, ieri invece si è vista una squadra dominante, fin dal primo minuto è entrata in campo nel modo giusto, hanno ritrovato la condizione. L'Atalanta? La qualità dell'Inter può fare la differenza, è costruita per vincere non solo in Italia, dopo la prestazione con la Juventus si pensava che la Dea restasse più in partita". Grazie a questo successo, i nerazzurri hanno staccato di tre punti il Napoli di Antonio Conte, ma per Bagni i partenopei non sono per niente fuori dai giochi: "Il Napoli nonostante il passo falso a Venezia è comunque messo benissimo. Purtroppo già nelle settimane precedenti si è visto come la realizzazione non è il suo forte anche se ha creato occasioni. Ieri c'è stata anche un po' di sfortuna, hanno trovato un portiere importante. È mancato qualcosa, con il passare dei minuti perdi anche un po' di fiducia. Ma per lo scudetto non è ancora chiusa. Con il Venezia dovevi certamente prendere tre punti ma non è mancata la cattiveria".

Bagni mette altresì in evidenza: "Conte si è inventato tutto, ha cambiato modulo, ci sono stati tanti infortuni importanti. Non ha la stessa rosa dell'Inter così come del Milan e della stessa Juventus. Si sono fatti male Buongiorno, Oliveira, Neres, è andato via Kvicha Kvaratskhelia ma Conte ha sempre trovato delle soluzioni. In ogni caso, nonostante gli otto punti in sette partite è tre punti dall'Inter. Possono anche i nerazzurri avere una battuta d'arresto". Ma l'Inter è da Triplete? "Mi auguro che vinca la Champions e la Coppa Italia ma che il campionato lo lasci al Napoli".