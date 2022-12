Il Napoli può avvicinarsi al terzo scudetto della sua storia, al netto delle incognite che si porterà dietro la sosta, se supererà indenne il caldissimo mese di gennaio, quando sono in programma due scontri diretti con Inter e Juve. A pensarlo è Adriano Bacconi, che ha spiegato il suo punto di vista ai colleghi di Tuttomercatoweb.com: "Sarà da vedere come ripartirà il Napoli: se supera lo scoglio Inter e Juve, avrà la strada spianata verso lo scudetto - le sue parole -. Ha dimostrato di avere un organico in grado di superare le difficoltà.