Giovanni Ayroldi, arbitro della sezione di Molfetta designato per il match di lunedì sera a San Siro tra Inter e Genoa, dirigerà per la prima volta in questa stagione la squadra di Simone Inzaghi. Nel suo curriculum ci sono 3 precedenti con l'Inter in campo, tutti risolti con vittorie per i nerazzurri: l'ultimo incrocio risale al settembre del 2022, quando l'Inter superò per 1-0 il Torino con gol in extremis di Marcelo Brozovic.