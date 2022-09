Seconda direzione stagionale in questa Serie A, dopo la sfida tra Sassuolo e Milan a Reggio Emilia, per Giovanni Ayroldi, l’arbitro di Molfetta al quale è stato affidato il match di sabato a San Siro tra Inter e Torino. Ayroldi ha diretto l’Inter in carriera per due volte e in entrambi i casi i nerazzurri sono usciti vincitori con risultati roboanti: il 5-1 alla Sampdoria del 35esimi turno della stagione 2020-2021 e il 6-1 contro il Bologna del 18 settembre 2021.