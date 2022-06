Sfruttando i buoni rapporti esistenti da tempo tra il ds Enzo De Vito con Ausilio e Samaden, l'Avellino torna in pressing sull'Inter per provare ad avere in prestito qualche buon prospetto da far crescere e valorizzare. Secondo quanto riporta TuttoAvellino.it, c'è stato un incontro più che altro perlustrativo, nel corso del quale si sono passati in rassegna diversi nomi che l'Inter potrebbe mandare o rimandare in prestito: i difensori Lorenzo Moretti (in prestito al Livorno) e Fabio Cortinovis, i centrocampisti Francesco Nunziatini e Niccolò Squizzato (quest'ultimo in prestito alla Juve Stabia); il portiere Francesco Bagheria (in prestito alla Pro Sesto) ma anche altri possibili nomi. Nulla di concreto al momento, solo una panoramica generale, ma la settimana prossima ci sarà un nuovo incontro, stavolta più concreto, nel corso del quale si potrebbe stringere il cerchio e provare a prendere qualche giovane in prestito, anche perché l'Avellino (come altre squadre di C) ha bisogno di under per completare la rosa 2022/23.