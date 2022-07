Lorenzo Moretti è praticamente un nuovo difensore dell'Avellino. Il classe 2002 dell'Inter, reduce dal prestito alla Pistoiese, si trasferirà in Irpinia a titolo definitivo, con opzione di recompra a favore dei nerazzurri; l'affare, secondo Tuttoavellino.it, è quasi fatto, tanto che nelle prossime ore il giocatore è atteso in città per le visite mediche di rito propedeutiche alla firma.