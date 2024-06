Ralf Rangnick, ct dell'Austria, ha consegnato alla UEFA la lista definitiva dei giocatori convocati per Euro 2024. Tra i 26 selezionati del tecnico tedesco c'è, ovviamente, anche l'interista Marko Arnautovic; sono stati tagliati dal gruppo, invece, Tobias Lawal, Stefan Lainer e Thierno Ballo. "Non è stato facile prendere questa decisione - ha commentato Rangnick -. Era importante per me spiegare le motivazioni individualmente ai tre giocatori esclusi, questo è quello che ho fatto oggi dopo l'ultimo allenamento".