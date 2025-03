Intervenendo in conferenza stampa a margine dell'1-1 di Vienna tra Austria e Serbia, Ralf Rangnick, ct degli austriaci, ha elogiato la generosità mostrata da Marko Arnautovic in occasione del gol del pari ospite, quando ha tentato di fermare l'azione degli avversari con un ripiegamento difensivo profondo: "Sono rimasto colpito perché ha fatto uno sprint di 70 metri, cosa che non si vede tutti i giorni. È stata una giocata superba da parte sua".