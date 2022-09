In virtù della vittoria imposta ieri sera alla Danimarca, la Croazia è balzata al comando del gruppo 1 della Lega A di Nations League operando il sorpasso in classifica proprio sulla squadra di Christian Eriksen. Un primato che Zlatko Dalic, ct dei vicecampioni del mondo, vuole ovviamente difendere domenica prossima, nell'ultima giornata del girone contro l'Austria: "Cercheremo di vincere la partita di Vienna perché la sconfitta di Osijek fa ancora male (3-0, ndr). Dobbiamo rimanere umili e sereni. Farò dei cambi rinfrescando la formazione, ma dobbiamo prima verificare la condizione dei vari giocatori. Siamo felici di avere una rosa ampia e poter schierare una nazionale competitiva in qualsiasi momento".