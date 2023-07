Ieri, come raccontato su Twitter, è andato in scena un siparietto tra Eddy Veerus, autore di "Noi siamo l'Inter", e Piero Ausilio, ds nerazzurro. La cornice è quella dell'evento alla Triennale di Milano 'Sport e musica nell'era della performance. Basta ancora il solo talento?", con la voce de Il Pagante che, parlando al dirigente del club milanese, gli ha fatto i complimenti per il lavoro fatto sul mercato fino a qui. Pronta la risposta di Ausilio: "Nel nostro lavoro i complimenti al 4 di luglio sono inutili, ne riparliamo il 31 di agosto".

Siparietto tra me e Piero Ausilio ieri:



Io: - “Complimenti per il lavoro che state facendo”



Ausilio: - “nel nostro lavoro i complimenti al 4 di luglio sono inutili, ne riparliamo il 31 di agosto”



Risposta corretta, anche se mi fa un po’ paura. — Eddy Veerus (@eddyveerus) July 6, 2023