Intervistato da L'Eco di Bergamo, il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini si è espresso anche sulla prossima sfida nei quarti di Coppa Italia contro l'Inter, in programma martedì prossimo a San Siro: "La partita contro l'Inter in Coppa Italia può essere una sfida importante per la nostra stagione. La Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi e vogliamo arrivare fino in fondo. Ma prima c'è la Sampdoria in campionato"