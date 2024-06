Lo scudetto non è affare per l'Atalanta. A dirlo è Luca Percassi, amministratore delegato della Dea, reduce da una stagione memorabile conclusa con l'impresa in Europa League: "Secondo me, il campionato è fuori portata, dobbiamo sapere quale è la nostra dimensione - le sue parole a Sky Sport -. Quello che possiamo fare è competere in campo, si gioca sempre 11 contro 11. Se guardiamo la dimensione, si capisce quanto siamo più piccoli delle grandi squadre che hanno vinto meritatamente negli ultimi anni. Oggi si dà per scontato che l'Atalanta sia tornata in Champions League, invece è un risultato straordinario. Siamo ben felici di vedere altre realtà come Bologna che hanno raggiunto questo obiettivo. Mio padre dice ogni estate che dobbiamo salvarci, era l'obiettivo quando siamo arrivati. In questi anni siamo andati ben oltre, è giusto sognare, ma senza mai perdere di vista la realtà".