In attesa di vedere le due squadre misurarsi in campo lunedì sera per il derby di Milano, i dirigenti di Milan e Inter sono stati protagonisti nel capoluogo lombardo nell’ultima settimana di lezioni al programma executive in ‘Management del calcio’, il corso organizzato dal Settore Tecnico FIGC e da SDA Bocconi School of Management. All’interno di un programma didattico che in totale prevede 144 ore di lezione – per formare una figura professionale sempre più richiesta nel panorama calcistico, ovvero quella di un dirigente che sappia abbinare competenze amministrative a quelle ‘di campo’ – gli allievi stanno frequentando in questo momento il secondo modulo, dedicato a ‘Organizzazione e capitale umano’, seguendo le lezioni in presenza nelle aule della sede milanese di SDA Bocconi School of Management.

Davanti alla platea dei corsisti – oltre alla presenza del presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini - è stato docente per un giorno il Chief Executive Officer del Milan, Giorgio Furlani, che si è alternato in cattedra con il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, e con l’amministratore delegato Sport del club nerazzurro, Giuseppe Marotta.

A conferma delle due anime del programma didattico, che prendono spunto dai due enti organizzatori del programma executive, i docenti intervenuti questa settimana provengono anche da ambiti extracalcistici, per portare agli allievi tutte le loro competenze e per allargare il più possibile le prospettive. In cattedra è quindi intervenuto anche Roberto Zecchino, Vice President Human Resources Bosch Group South Europe. Tra i docenti di questo modulo, inoltre, Mark Neregna, Head of Strategy and Analytics presso RAIOLA, e Matteo Zuretti, Chief International Relations and Marketing della NBPA, il sindacato che rappresenta tutti i 450 giocatori della NBA. Dopo le prossime due giornate dedicate a ‘Oragnizzazione e capitale umano’, il corso riprenderà con il terzo modulo di ‘Strategia e Finanza’. Il quarto e ultimo modulo, dal titolo ‘Innovazione e Sostenibilità’, si terrà nelle aule del Centro Tecnico Federale di Coverciano.