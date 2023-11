"Entrato alla grande" nel secondo tempo per sostituire Calhanoglu, come sottolineato da Simone Inzaghi, Kristjan Asllani esprime tutta la sua soddisfazione per la vittoria dell'Inter a Salisburgo che vale il pass per gli ottavi di Champions: "E' una vittoria importantissima perché abbiamo chiuso il discorso qualificazione, non volevamo rimettere in gioco il Salisburgo", le parole dell'albanese a Mediaset Infinity.

Primo tempo un po' in difficoltà.

"Il Salisburgo è una squadra forte, ci hanno messo in difficoltà. E' normale, giocavano anche in casa. Nel secondo tempo hanno abbassato la guardia e noi siamo stati bravi a raggiungere i tre punti".

La rosa è profonda.

"Siamo un gruppo forte, continuiamo a lavorare così. Per noi giovani è più facile lavorare in questo gruppo".

Un nuovo aggettivo per Lautaro.

"Non lo so nemmeno io, è incredibile in campo e fuori. E' un ragazzo d'oro, mi ha aiutato anche nei momenti difficili. Lo ringrazio, sono contento che la squadra abbia un capitano così".

L'Inter ce la farà ad arrivare in fondo in tutte le competizioni?

"Chi lo sa? Noi lavoriamo per questo, poi vedremo. E' normale che tutti vogliamo vincere, ce la metteremo tutti assieme ai tifosi. Gli obiettivi sono chiari".