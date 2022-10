Kristjan Asllani arriva anche ai microfoni di Sky Sport per la sua breve presentazione del match di questa sera contro la Sampdoria: "Vogliamo dare continuità a questa striscia positiva, sappiamo di avere dei punti da rimontare in campionato e pensiamo di partita in partita. Cosa vorrei avere di Dejan Stankovic? Io guardavo tutte le partite di quella Inter e lui era uno dei giocatori che guardavo di più. Gli ruberei il tiro, il suo era perfetto".