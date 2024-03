Al primo gol in maglia nerazzurra, il centrocampista Kristjan Asllani commenta così il match vinto oggi per 2-1 contro il Genoa al termine di un match a dir poco sofferto: "Sono davvero contento perché la partita era sullo 0-0, poi lo aspettavo da tanto, dall'anno scorso - ha esordito a Inter TV -. Fortunatamente è arrivato, ma sono più contento per la vittoria. Sapevamo che potevamo allungare i punti sulla seconda e ci siamo riusciti, oggi è stata una vittoria davvero sofferta.

Sanchez?

"È un campione, ci alleniamo tutti i giorni con lui ed è fondamentale in campo e nello spogliatoio. Dobbiamo fare i complimenti al Genoa perché ci hanno messi in grande difficoltà, è stata una partita molto combattuta e quindi la vittoria è ancora più importante".

Cosa ti ha detto Arnautovic?

"Mi aveva detto 'stasera segni' ed è successo. Ridiamo e scherziamo tantissimo nello spogliatoio, i miei amici mi avevano detto che avrei dovuto esultare con la panchina e l'ho fatto".

Nel secondo tempo siete calati un po'.

"Nel secondo tempo forse abbiamo preso gol e ci siamo un po' abbassati, non abbiamo fatto le uscite come al solito, loro hanno messo dentro due attaccanti. Ma siamo stati bravi, abbiamo sofferto di squadra".

Ora Frattesi non ti prenderà più in giro…

"Sì, devo fargli un regalo… spenderò un bel po' per i compagni".