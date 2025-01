"Dovevamo venire qua e fare quello che abbiamo fatto. Abbiamo portato a casa i tre punti, che era importante perché sappiamo che è una classifica importante. Manca qualcosina ma siamo contenti". È questo il commento di Kristjan Asllani a Inter TV dopo la vittoria per 1-0 inflitta allo Sparta Praga. Di seguito l'analisi del regista nerazzurro.

Quanto è stato importante restare sempre lucidi?

"Sì, era una partita in cui ci voleva tantissima concentrazione anche perché soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto sempre il pallino del gioco e loro si sono chiusi bene. In questi casi bisogna stare attenti alle ripartenze e noi siamo stati bravi in questo".

Cosa cambia in termini di fiducia questa continuità di gioco?

"Mi fa bene perché sono stato tanto in panchina, quindi questi minuti mi fanno molto bene. Sono felice di indossare questa maglia perché è importante e vedremo adesso che succede. Però sono molto focalizzato partita per partita".

Ora il Lecce. Come si fa a restare competitivi su tutti i fronti?

"Intanto era importante vincere stasera. Da domani sappiamo che dobbiamo preparare una partita difficile come il Lecce e non vediamo l’ora di giocare. Dopo pensiamo al Monaco, sappiamo che manca poco per passare tranquillamente, ma poi ci penseremo".

