Kristjan Asllani arriva ai microfoni di DAZN per commentare l’esito del match contro il Verona, dove anche lui ha recitato un ruolo da protagonista in sostituzione di Hakan Calhanoglu: “Ho avuto il problema al ginocchio dopo la Nazionale ma sono stato contento di andare in panchina perché vuol dire che il mister ha fiducia in me. Sono contento”.

Oggi hai dimostrato grandi abilità nella lettura del gioco e degli spazi, è uno step di crescita?

“Adesso costruiamo molte volte col play dietro i centrali e questo ci facilita nell’uscita. Dobbiamo capire quando abbassarci e quando bisogna stare alti, ma oggi siamo contenti per aver chiuso la partita nel primo tempo perché queste partite non sono facili”.

Com’è giocare con un centrocampo così ricco di campioni?

“Ormai sono tre anni che sono con questi ragazzi, per me è un motivo d’orgoglio giocare con loro perché tutto diventa più facile con campioni così. Poi sono felice perché mi aiutano giornalmente e questa cosa ti fa crescere molto prima”.

Martedì gioca Calhanoglu?

“Non lo so, mi auguro rientri. Per me è un ragazzo veramente importante, mi aiuta ogni giorno. Gli auguro il rientro perché sappiamo che giocatore è”.