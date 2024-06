Arriva la cronaca in figurine della vittoria della seconda stella dell’Inter, 38 giornate con analisi, tabellini, in una grafica innovativa.

L'album è un tributo unico e dettagliato a ogni singola partita della stagione trionfale, catturando non solo i momenti salienti ma anche gli episodi meno noti che hanno segnato il percorso verso il trionfo. Ogni partita è un pagina dell'album arricchita da grafiche rare e design innovativi, creando un'esperienza visiva unica e coinvolgente per il collezionista.

Collezione Numerata: offerta a un prezzo lancio di €39,90, l'album sarà disponibile per gli appassionati in una collezione numerata che garantisce l'esclusività di ogni copia completa di box con bustine e figurine in collezione completa.

Limited Edition in 500 copie: per i collezionisti più esigenti questa versione ha la particolarità che grazie a nobilitazioni grafiche e “parallele”, pur garantendo la completezza dei soggetti della raccolta, nessuna delle copie ha lo stesso set grafico di figurine di un’altra, assicurando così un livello di unicità mai visto prima nel mondo del collezionismo sportivo. Il prezzo per una copia con box collezione completa nobilitata è di € 74,00.

Disponibilità e acquisto: la collezione base sarà disponibile all’acquisto a partire dal 10 maggio 2024, mentre la collezione Limited Edition dal 10 giugno 2024 dal sito e-commerce, iqiqo.store.

E’ una collezione imperdibile perché non si limita a raccontare una stagione sportiva straordinaria, ma offre ai tifosi l'opportunità di un format mai creato prima: 38 giornate analizzate con sintesi critica, cartellini, immagini e figurine. Un Format originale, in copie numerate, che diventano uniche nella versione Limited Edition, con figurine “parallele” e “nobilitate”.