Già alta la febbre a Reggio Calabria per il ritorno dell'Inter, nella sfida che giovedì vedrà contro i fratelli Inzaghi: un assaggio di quella Serie A che la Reggina intende conquistare entro breve tempo come testimonia l'ottimo cammino compiuto sin qui in questa Serie B dove gli amaranto sono dietro solo alla capolista Frosinone. Procede a gonfie vele la prevendita: sono già 12.000 i biglietti venduti, a tre giorni dall'incontro.