Anche i compagni di squadra apprezzano Marko Arnautovic. E lo esaltano dopo la doppietta siglata dall'interista in Austria-Norvegia: "Sappiamo tutti che ha qualità incredibili - ha detto Christoph Baumgartner, come raccolto da Laola1 -. Ha lavorato molto, molto bene per la squadra, questo è esattamente ciò che l'allenatore si aspetta da lui, ciò di cui anche noi come squadra abbiamo bisogno da lui".

Gernot Trauner ha invece aggiunto: "In termini di qualità, è così eccezionale che sarà sempre necessario in Nazionale. Sa proteggere i palloni, può fare cose speciali. Siamo felici di averlo, anche fuori dal campo, perché lui è sempre divertente con lui".