Con la qualificazione alla seconda fase già in tasca, l'Argentina di Javier Mascherano continua a divertirsi e divertire al Mondiale Under 20. Nella serata di ieri, l'Albiceleste ha steso la Nuova Zelanda a Santiago del Estero con un perentorio 5-0: Ignacio Puch e Gino Infantino indirizzano la gara nel primo tempo con due reti in tre minuti, poi al 35esimo il laziale Luka Romero si inventa una perla per il tris con una cavalcata conclusa con un tiro imparabile dalla distanza.

Nella ripresa, Brian Aguirre su rigore e il solito Alejo Veliz arrotondano ulteriormente il punteggio. Dopo le due titolarità, questa volta Valentin Carboni è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.