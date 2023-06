Da Pechino, dove domani la sua Nazionale sarà impegnata contro l'Australia in un'amichevole, Lionel Scaloni, ct dell'Argentina campione del mondo, commenta le convocazioni sottolineando che le assenze dall'elenco, tra le quali quella di Lautaro Martinez, non devono far presupporre ad un cambio generazonale: "Abbiamo convocato quelli che secondo noi adesso stanno bene e abbiamo una base per continuare a lungo con questi giocatori. Le altre fasce d'età, se stanno bene, continueranno ad essere convocate. Sono giocatori di livello, hanno fatto la differenza nei loro club e riteniamo che possano darci un contributo pensando sempre al bene della squadra. Se vediamo che ci sono giocatori di un altro livello e che possono modificare qualcosa nel nostro funzionamento, siamo disposti a chiamarli. L'idea è di continuare a convocare i migliori".

Sarà presente Julian Alvarez, fresco di vittoria in Champions League con il Manchester City: "Devo vedere come sta, è arrivato oggi dopo che giustamente ha festeggiato. Vedremo se gioca a dall'inizio o a partita in corso, e questo cambierà un po' le cose". Inevitabile tornare poi a parlare del trionfo in Qatar: "Avremo ricordi per tutta la vita, sono indelebili. Ma nel mio caso e nel mio staff tecnico, stiamo pensando a cosa verrà, continuare perché il calcio va avanti, la Nazionale argentina deve continuare a competere. È la gioia più grande della nostra vita, ma dobbiamo andare avanti. Non pensiamo tutti i giorni al campionato del mondo. È bello mantenere la nostra attenzione su ciò che verrà, che sarà molto difficile".