In vista della finalissima di giorno 1 giugno contro l'Italia, il ct della Nazionale argentina, Lionel Scaloni, nella lunga intervista rilasciata al sito ufficiale della Copa América, ha incensato la squadra di Roberto Mancini: "Sono stati esclusi dal Mondiale per ragioni che il calcio riserva, ma è una delle squadre migliori al mondo e in Qatar sarebbe stato un candidato alla vittoria. Per noi giocare con loro sarà un bel test, soprattutto pensando a quello che verrà. Speriamo vada bene".