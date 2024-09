A qualche giorno dal match contro il Cile, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni, costretto a fare a meno di Lionel Messi e Angel Di Maria, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida che molto probabilmente vedrà protagonista la coppia d'attacco Lautaro-Alvarez. "Cercheremo di continuare a mantenere il livello" ha esordito.

Come arrivano i campioni americani ai duelli contro Cile e Colombia?

"Arriviamo da leader e da imbattuti, questa doppia sfida di settembre ha delle particolarità. Molti giocatori hanno fatto pochi allenamenti con le loro squadre e arrivano con pochi minuti. Cercheremo di mantenere la squadra sulla linea in cui siamo e cercheremo di concludere questo doppio appuntamento nel migliore dei modi".

Senza Lionel Messi per infortunio e senza Ángel Di María. Chi indosserà la fascia da capitano?

"È importante che il giocatore che indossa la fascia si identifichi in quello che fa. Abbiamo molti giocatori che lo fanno. Chi la indosserà? Dipenderà dalla squadra che giocherà domani. Oggi ci alleneremo al 100% pensando al Cile. Oggi definiremo tutto".

Chi potrà indossare il numero 10 dopo l'addio del Fideo?

"Per quanto riguarda la maglia, quando Leo non c'era, la indossava Ángel Correa. Ma questo non è un problema. Sappiamo che il numero 10 ha un proprietario. Quello che ora non ha un proprietario è il numero 11. Noi abbiamo un'idea di chi ha le carte in regola per prenderla, ma dobbiamo essere ricettivi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!