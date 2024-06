Dopo l'elogio prestigioso di Lionel Messi, il quale si è sbilanciato vaticinando per lui un "futuro barbaro", ovvero fantastico, Valentin Carboni ha incassato anche i complimenti del suo ct, Lionel Scaloni, che nella notte italiana lo ha fatto esordire con la Nazionale argentina maggiore nell’amichevole contro il Guatemala: "Da Carboni mi aspettavo quello che ha fatto, è un ragazzo giovane con grandi margini di miglioramento - le sue dichiarazioni riportate da Tyc Sports -. Ha giocato una buona partita, cosa per lui difficile a causa del contesto. Siamo contenti della sua partita ed è evidente che è un ragazzo che può dare il suo contributo. Vedremo se lo porterò o meno negli Stati Uniti per la Copa America".

